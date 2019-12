Die harten Fakten: Die AfD – ihr Abschneiden ist das, was die Mehrheit der Politik-Analysten im Wahljahr am meisten umgetrieben hat – kam bei allen drei Wahlen auf stabile Stimmenanteile weit jenseits der 20-Prozent-Marke: in Thüringen auf 23,4 Prozent, in Brandenburg auf 23,5 und in Sachsen sogar auf 27,5 Prozent.



Laut Nachwahlumfragen von Infratest Dimap war in allen drei Ländern das Thema Zuwanderung der Hauptgrund für AfD-Wähler, ihr Kreuz bei der Partei zu machen. Jeweils mindestens 30 Prozent der AfD-Wähler in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gaben an, die Partei deswegen gewählt zu haben. Stellt man dem die Zahlen der gestellten Asylanträge in den drei Ländern gegenüber (laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden in den ersten zehn Monaten 2019 in den drei Ländern zusammen 10.000 Erstanträge auf Asyl gestellt, muss man sagen: Hier ist die Angst vor Zuwanderung größer als die Zuwanderung selbst.