Experten kritisieren seit Jahren vor allem die vielen Auflagen im deutschen Baurecht. In einer Studie hat das Institut für Wirtschaft in Köln in Richtung Niederlande geblickt. Während in Deutschland die Kosten für Neubauten in Deutschland in den letzten zehn Jahren um 33 Prozent gestiegen sind, waren es laut der Studie in den Niederlanden nur sechs Prozent.