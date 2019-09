Anja Siegesmund sagte im Interview, das derzeitige Subventionssystem zwinge Landwirte, auf Masse statt Klasse zu setzen. Die Chance, naturnahe Landwirtschaft zu betreiben, bestehe so nicht.

Dem kann sich der Nabu anschließen. 78% der EU-Agrarsubventionen, die Deutschland erhalte, fließe pauschal als sogenannte Direktzahlungen (je mehr Fläche, desto mehr Subventionen) an die landwirtschaftlichen Betriebe. So werde ein intensives System von "Masse statt Klasse" gefördert. Das aktuelle System sei nicht in der Lage, Umweltschäden wie den Verlust der Artenvielfalt oder die hohe Nitratbelastung des Grundwassers zu verhindern. Gezielte Agrarumweltmaßnahmen würden nur mit einem Bruchteil der gesamten Agrarsubventionen gefördert - der Naturschutz bleibe auf der Strecke.