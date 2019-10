Der Thüringer Verband vom "Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei" (BGE) wurde 2016 gegründet. Das BGE hat nach eigener Aussage nur ein Ziel: einen Rechtsanspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen ohne Bedürftigkeitsprüfung. So sollen der soziale Frieden gewahrt und allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Die konkrete Umsetzung wird offengelassen, um das beste Modell zu entwickeln. Das BGE sieht keinen Widerspruch zum Engagement in anderen Parteien, sofern diese nicht extremistisch sind. In Thüringen gibt es 27 Mitglieder, den Vorsitz hat Sebastian Schirmer. Das BGE tritt erstmals bei einer Landtagswahl in Thüringen an, entsprechend der Festlegung auf das einzige Thema Grundeinkommen trifft die BGE keine speziellen Aussagen für den Freistaat.