Konkrete Zahlen hatte er dagegen für geplante Lärmschutzmaßnahmen beim Schienenverkehr im Elbtal. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe Sachsen dafür 53 Millionen Euro zugesichert, sagte Kretschmer. Damit könnten die Lärmschutzmaßnahmen an der Strecke Coswig, Weinböhla bis Rathen unmittelbar beginnen.

Er verspreche sich davon eine spürbare Entlastung für die Region. Dabei verwies er auch auf den geplanten Bau des "Erzgebirgsbasistunnels". Damit werde der Verkehr in einigen Jahren komplett aus dem Elbtal herausgenommen.

Auf Wahlplakaten wirbt Kretschmer mit dem Zuwachs an Polizisten. Bildrechte: dpa

Wiederholt kündigte Kretschmer in dem Interview an, dass Sachsen zum sichersten Bundesland werden solle. Dafür seien – wie auf zahlreichen Wahlplakaten zu lesen - unter anderem 1.000 zusätzliche Polizisten eingeplant. Die Chancen, diese auch zu finden, sind Kretschmer zufolge sehr gut. Der Beruf sei attraktiv. Auf einen Platz kämen derzeit acht Bewerber. Jährlich würden 700 neu ausgebildete Polizisten mehr auf die Straße kommen. Diesen "Einstellungskorridor" wolle er "so lange offen lassen" bis das Ziel sicherstes Bundesland erreicht sei. Für die Grenzsicherung sollen mehr Bundespolizisten zum Einsatz kommen.