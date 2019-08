Der Spitzenkandidat der sächsischen Grünen, Wolfram Günther, will die Bürger mehr in die Energiewende einbeziehen. Als Beispiel nannte er im Interview bei MDR AKTUELL, dass Kommunen vor Ort an Windrädern mitverdienen müssten. Auch die Bürger sollten sich besser beteiligen können. Bei Planungsprozessen sollten ihre Hinweise ernst genommen werden. Die Energiewende gelinge nur, wenn die Akzeptanz steigt.