CDU

Die Partei will das Nachhaltigkeitsprinzip in der Landesverfassung verankern – umfassender als die Beschränkung auf Klimafragen. Ein Energieeffizienzgesetz solle Anreize zum Energieeinsparen schaffen. Dabei stehe Freiwilligkeit vor Zwang. Windkraftausbau solle mit Maß und im Einklang mit den Bürgern erfolgen. Die CDU will privates Verbrennen von Schnittgut an "Brenntagen" wieder zulassen. Die Landesverwaltung solle bis 2030 komplett CO2-neutral arbeiten. Der ländliche Raum muss laut CDU durch Investitionen in Straßen und einen leistungsfähigen ÖPNV besser erschlossen werden, ergänzt um Bürgerbusse sowie Sammel- und Ruftaxis. Der Verkehrsverbund Mittelthüringen solle zu einem Verkehrsverbund Thüringen ausgebaut werden. Neben dem Mopedführerschein mit 15 solle ein Erwerb des Pkw-Führerscheins für begleitetes Fahren ab 16 Jahren geprüft werden.

Linke

Thüringen soll nach dem Willen der Linken in absehbarer Zeit zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen versorgt werden – möglichst dort erzeugt, wo sie benötigt wird. Die dezentrale Energiewirtschaft mit inzwischen 35 Energiegenossenschaften solle ausgebaut werden. Die Linke will massenhaft große Dächer, Bahndämme und Autobahnrandstreifen mit Solaranlagen bestücken – in Absprache mit Bürgern. Die Verpressung von salzhaltigem Abwasser der Kaliindustrie in den Untergrund solle gestoppt werden. Die Linke will eine sozial gerechte und ökologische Landwirtschaft mit Schwerpunkt auf regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung. In der Tierhaltung solle der sozial verträgliche Umbau zu mehr Tierwohl und Umweltschutz gefördert werden.

SPD

Energiepolitik muss sich nach Ansicht der SPD an den Zielen Ökologie, bezahlbare Energiepreise, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit orientieren. Die SPD will die Bevölkerung dabei an allen Entscheidungen zur Energiewende beteiligen. Energetische Vorgaben für Sanierungs- und Baumaßnahmen sollten nicht den sozialen Wohnungsbau erschweren. Die SPD will Kleinfirmen und Mittelstand bei der energetischen Modernisierung über Zuschuss- und Darlehensprogramme unterstützen. Der Öffentliche Personen- und Nahverkehr muss laut SPD ausgebaut werden und bezahlbar bleiben. Ziel ist ein flächendeckender Thüringer Nahverkehrsverbund. Zusammen mit Bund, Deutscher Bahn und privaten Verkehrsgesellschaften soll ein Konzept zur Anbindung aller Regionen entwickelt werden. Dabei muss auch das Straßennetz einbezogen werden, denn das Auto bleibe – so die SPD – in ländlichen Regionen für viele unverzichtbar. Die Infrastruktur für den Fahrradverkehr solle stark ausgebaut werden.

AfD

Die Partei lehnt die "sogenannte Energiewende" ab, weil sie die Stromversorgung gefährde und der Strompreis dadurch steige. Sie ist nicht grundsätzlich gegen erneuerbare Energien, fordert aber eine Abkehr vom Subventionsmodell des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Stattdessen favorisiert die AfD moderne Gaskraftwerke, die umweltfreundlich und preisgünstig Strom lieferten. Sie will keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen in ökologisch sensiblen Gebieten oder auf landwirtschaftlichen Flächen. Bei Windkraft verlangt sie einen Mindestabstand von Wohnhäusern in Größe des Zehnfachen der Höhe der Windrades. Die AfD tritt für die Freiheit des Individualverkehrs mit dem Pkw ein, egal mit welchem Antrieb, und damit auch für den Erhalt von Otto- und Dieselmotoren. Bei Umweltschutztechnik setzt die AfD statt auf Elektromotoren auf synthetische Kraftstoffe, die Brennstoffzelle und Wasserstoffverbrennung. Sie ist für den Ausbau des ÖPNV mit landesweitem Tarifverbund und kostenlosem Azubi-Ticket, für Rufbusse und Sammeltaxen sowie den Ausbau von Radwegen. Wo möglich und wirtschaftlich sinnvoll, soll Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Der Klimaschutz und die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien sollen nach dem Willen der Grünen als Ziele in die Thüringer Verfassung aufgenommen werden. Der gesamte Energiebedarf des Landes solle bis 2037 aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, ab 2040 treibhausgasneutral. Die Windenergie als derzeit preiswerteste unter den Erneuerbaren solle ausgebaut werden. Die Akzeptanz der Windkraft solle durch eine stärkere Beteiligung der Kommunen an der Wertschöpfung sowie die direkte Beteiligung der Bürger erhöht werden. Die industrielle Massentierhaltung als Klimakiller und Tierquälerei solle beendet werden. Die Grünen unterstützen hofnahe Schlachtungen mit mobilen und dezentralen Schlachtstätten. Öko-Landbau solle gefördert werden, sein Flächenanteil soll bis 2024 auf zehn Prozent und bis 2030 auf 20 Prozent steigen. Die Versiegelung wertvoller Böden solle gestoppt werden, neue Flächen nur im Austausch für entsiegelte genehmigt werden. Verkehrspolitisch streben die Grünen einen ökologischen Fußabdruck "null" an. Das wollen sie über eine Förderung des ÖPNV, des Transports auf Schienen, mehr Radfahren und Zufußgehen erreichen. In der vom Kalibergbau belasteten Werra solle die Salzkonzentration halbiert und die Versenkung von Reststoffen unter Tage beendet werden.

FDP

Energiepolitik soll sich laut FDP an den Zielen Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit sowie an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten. Die FDP fordert die Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und lehnt einen festen Termin für den Kohleausstieg ab. Ein technologieoffener Energiemix unter Berücksichtigung der Pariser Klimaziele sei das Zukunftsmodell für eine stabile Stromversorgung. Großes Potenzial sehen die Liberalen in Gaskraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung. Bei Windkraft fordern die Liberalen strengere Abstandsregeln. Neue Windanlagen dürften nur noch in einer Entfernung von zehnfacher Windradhöhe zur Wohnbebauung entstehen. Im Wald sollten Windkraftanlagen verboten werden. Für den Individualverkehr befürworten die Liberalen einen Mix aus klassischen Verbrennungsmotoren mit regenerativen Energieträgern, batterieelektrischen Antrieben sowie der Brennstoffzelle. Statt Autokauf-Prämien wollen sie Ladestationen oder Wasserstofftankstellen bereitstellen. Die FDP setzt auf innovative Mobilitätsangebote – Thüringen könne Modellregion werden. Rufbusse und Bürgerbusse sollen den ÖPNV ergänzen. Auch setzt sich die Partei für den Straßenausbau ein, ebenso, dass mehr Güter von der Straße auf die Schiene kommen.