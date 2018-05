Was ist erlaubt? Private Dinge im Job erledigen

Aufs Klo gehen während der Arbeitszeit ist Privatsache. So lautet zumindest ein aktuelles Urteil . Ein Arbeitnehmer war auf der Toilette ausgerutscht, das Gericht urteilte: Das ist kein Arbeitsunfall, da der Toilettenbesuch Privatsache sei. Was selbstverständlich unbestritten ist: Man darf während der Arbeitszeit auf Toilette gehen. Alles andere kann der Chef einschränken oder sogar verbieten.

Gleiches gilt auch für private Telefongespräche oder den privaten Kaffeeklatsch zwischen Kollegen, der nicht in der Mittagspause, sondern während der Arbeitszeit stattfindet: Der Chef ist berechtigt das zu unterbinden. Manche Arbeitgeber sind durchaus toleranter und erlauben private Telefon- oder Internetnutzung im Job, wenn sie einen gewissen Rahmen nicht überschreiten. Die Firmen regeln das zum Beispiel über Betriebsvereinbarungen.

Auch das hängt davon ab, wie tolerant dein Chef ist. Wenn er es seinen Mitarbeitern erlaubt und es in der Firma üblich ist, dass sich die Mitarbeiter private Post an ihre Arbeitsadresse schicken lassen, ist das okay. Wenn der Chef allerdings sagt, das gibts hier nicht, müssen sich die Mitarbeiter daran halten. Deine Kollegen sind übrigens nicht verpflichtet deine private Post während ihrer Arbeitszeit anzunehmen. Sie können das durchaus verweigern.