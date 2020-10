Polizisten und Demonstranten liefern sich ein Handgemenge in Minsk. Bildrechte: dpa

Bei erneuten Protesten in Minsk in Belarus ist die Polizei mit teils massiver Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Auf Bildern und Videos im Nachrichtenkanal Telegram war zu sehen, wie sich Bereitschaftspolizisten und schwarz gekleidete Männer in Zivil auf Demonstranten stürzten, sie zu Boden rangen und teilweise abtransportierten. Verletzte Demonstranten mit einem Verband um den Kopf saßen auf der Straße.