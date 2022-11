Energiekrise Erneut Proteste gegen Bundespolitik in Sachsen und Thüringen

In Sachsen und Thüringen sind erneut mehrere tausend Menschen gegen die Sozial- und Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es unter anderem in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Bautzen und Freiberg. In Bad Langensalza demonstrierten 400 Menschen. Auch in Altenburg, Gera und Erfurt gingen Menschen auf die Straße.