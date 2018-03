Putin Der Aufstieg vom KGB-Agenten zum Russischen Präsidenten

Wladimir Wladimirowitsch Putin kommt am 7. Oktober 1952 in einer armen Arbeiterfamilie in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, zur Welt. Seine Mutter war Sanitäterin, sein Vater arbeitete als Wachmann und war Kriegsinvalide.



Putin wird nach strengem orthodoxen Glauben erzogen. Nach einem Jura-Studium an der Universität Leningrad tritt er dem sowjetischen Geheimdienst KGB bei und geht 1985 für fünf Jahre als Agent nach Dresden. Hier vertieft er seine Deutschkenntnisse. Gemeinsam mit fünf anderen russischen Offizieren arbeitet er in der Dresdner KGB-Zentrale in unmittelbarer Nähe zum Stasi-Hauptsitz. Was genau er in Dresden machte, ist bis heute nicht bekannt. Nach Auflösung der DDR kehrt er in die UdSSR zurück und arbeitet als KGB-Hochschullehrer in Leningrad.