Diebstahlschutz Wie Sie Autodieben die Arbeit schwer machen

Pro Tag werden laut ADAC 39 Autos in Deutschland gestohlen. Die meisten Diebstähle von und aus Autos passieren in Großstädten. Dabei werden nicht nur Pkw der gehobenen Klasse, sondern auch vermehrt Fahrzeuge der Mittelklasse und Kleinwagen entwendet. Schwerpunkt der Aufbrüche ist die Zeit zwischen 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr, besonders gefährdet sind in Nebenstraßen abgestellte Fahrzeuge.