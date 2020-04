Für viele Verbraucher wäre eine schnelle Regelung hier wohl noch wichtiger, da es um viel höhere Summen geht. Doch die Sache ist deutlich komplizierter, denn bei Flugtickets und Pauschalreisen gilt EU-Recht. Einer Gutscheinlösung müsste also die EU-Kommission zustimmen. Vertreter der Bundesregierung haben deshalb schon an EU-Justizkommissar Didier Reynders geschrieben. Auch mehrere andere Länder wollen sich an die Kommission wenden - ob und wann diese zustimmt, ist aber offen.