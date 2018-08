Wer sich in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten mit einer Wespen-Plage konfrontiert sieht, sollte bei der Suche nach Hilfe bei der professionellen Wespen-Bekämpfung aufpassen. In der aktuellen Hochsaison sind offenbar nicht nur Wespen unterwegs, sondern auch Abzocker.

Die Verbraucherzentrale Thüringen hat es in den vergangenen Wochen häufiger damit zu tun gehabt, dass Notdienste Wucherpreise für die Entfernung eines Wespen-Nestes verlangten.

In zahlreichen Fällen hätten sie zwischen 300 und 400 Euro verlangt, so Mara Mertins von der Verbraucherzentrale. Eine Erfurterin sollte gar 800 Euro zahlen. Dabei seien in Thüringen zwischen 80 und 150 Euro für eine Wespenbekämpfung üblich.

Hohe Nachfrage, hohe Preise

Preise zwischen 80 und 150 Euro bestätigt auch Swen Fabich von der Leipziger Firma DESTRA Schädlingsbekämpfung für Sachsen als gängig. Nur in Ausnahmefällen kann es teurer werden, etwa wenn eine Hebebühne benötigt wird, um an das Wespennest zu kommen.

Dass Handwerker durchaus höhere Preise verlangen, erklärt sich für Fabich auch mit der derzeitigen Wespen-Plage. Die Nachfrage sei so hoch, dass er schon keine Aufträge von privaten Haushalten, sondern nur noch von Hausverwaltungen annimmt - mit zehn bis zwölf Tagen Wartezeit.

Vorsicht bei Notdiensten im Internet

Bei der Suche nach Notdiensten im Internet besteht laut Verbraucherzentrale Thüringen die Gefahr, an dubiose Vermittlungsfirmen zu geraten. Diese schickten dann kleinere Betriebe, die unter Umständen vor Ort horrende Summen für ihre Arbeit verlangen.

Die Verbraucherschützer empfehlen unter anderem immer nur Anbieter zu beauftragen, die auch wirklich aus der Region sind und niemals sofort ohne Prüfung der Rechnung zu zahlen.

Dabei können von Wespen geplagte Menschen sich in vielen Fällen das Geld für die Beseitigung eines Wespen-Nestes sparen. Das zumindest meint die Geschäftsführerin des Naturschutzbundes Sachsen-Anhalt, Annette Leipelt.

Bei ihr würden täglich fünf bis zehn Menschen anfragen, die sich von einem Wespennest am Haus oder im Garten bedroht fühlen. In 80 Prozent der Fälle gebe es Alternativen, so Leipelt. Statt die Wespen zu töten, sollten die Geplagten einfach ihr Verhalten ändern.

So könnte etwa der Gartentisch versetzt werden, um nicht in der Einflug-Schneise der Wespen zu ihrem Nest zu sitzen. Obst sollte am Abend aufgelesen werden. Dann seien weniger Wespen unterwegs.