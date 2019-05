Kurzurlauber und Ausflügler müssen sich am kommenden langen Wochenende auf zahlreiche Staus einstellen. Der ADAC warnt, dass vor allem am Mittwochnachmittag (29. Mai) und beim Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag (2. Juni) fast jede Fahrt im Stau enden dürfte - unter anderem, weil nicht wenige der mehr als 500 Baustellen zum Nadelöhr werden.