Der Technologiekonzern Apple hat eingeräumt, ältere iPhones mittels eines Software-Updates gezielt zu verlangsamen. Ein Apple-Sprecher erklärte, die in den iPhones eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien würden sich bei kaltem Wetter, niedrigem Ladestand oder "mit der Zeit" plötzlich abschalten, um die Elektronik zu schützen. Das wolle das Unternehmen vermeiden. Das erklärte Ziel von Apple sei es, den Kunden das beste Erlebnis zu bieten, was auch die Gesamtleistung und die Lebensdauer einschließe.

Zu einem weiteren Kritikpunkt äußerte sich Apple hingegen aktuell nicht: Nämlich dem Verdacht, dass sich mit ihren langsamen Smartphones unzufriedene Nutzer ein neues iPhone kaufen sollen, statt den Akku auswechseln zu lassen und so das Problem zu beheben. Die Spekulation, Apple bremse absichtlich ältere iPhones aus, damit sich die Kunden neue Geräte kaufen, taucht regelmäßig auf, wenn Nutzer bemerken, dass ihre Telefone langsamer werden. Apple wies das stets zurück - und auch Branchenbeobachter halten es für unwahrscheinlich, dass der Konzern das Risiko eingehen würde, das langfristige Vertrauen der Kunden schnellen Profiten zu opfern.

Apple bringt jedes Jahr neue Modelle heraus - das letzte ist das teuerste aller Zeiten und kostet mehr als 1.000 Euro. Ein Akkuwechsel kostet bei Apple in Deutschland 89 Euro.

Nach der Bestätigung von Apple ziehen nun die ersten Verbraucher vor Gericht. In einer am Donnerstag eingereichten Klage im Bundesstaat Illinois werfen 5 iPhone-Besitzer Apple vor, Kunden "auf betrügerische Weise" zum Kauf neuer Geräte verleitet zu haben. Sie streben eine Sammelklage an.