Was das Urteil im Einzelnen bedeutet und was Autofahrer tun können, darüber haben wir mit "MDR um vier"-Autoexperte Andreas Kessler gesprochen.

Für Vertragshändler und -werkstätten ändert sich nichts. Sie werden weiter vertragsgerecht mit Daten und Informationen beliefert wie bisher. Freie (also nicht an Hersteller bzw. Importeure gebundene) Unternehmen können nicht verlangen, zu ihren Gunsten erweiterte Daten und Informationen zu erhalten. Wer also andere, gleichwertige Ersatzteile als Originalteile des Herstellers in die Autos seiner Kunden einbauen will, muss diese am Markt selbst suchen und für deren Qualität bürgen. Das gilt auch, wenn er gegen festgesetzte Gebühren Informationen zu Ersatzteilen und Reparaturmethoden vom Hersteller kauft.