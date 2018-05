Babys brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Bildrechte: IMAGO

Viele Eltern erzählen, dass sie gerade beim ersten Kind viel ausprobiert und Erfahrungen gesammelt haben. Am Ende braucht es eben nicht viel, lautet zum Beispiel die Erkenntnis einer jungen Mutter aus Leipzig: "Wir benutzen sehr wenig. Zum Baden entweder gar nichts oder mal Totes-Meer-Salz."



Und ein befragter Vater macht es ganz ähnlich: "Ich nehme Wattebäusche, tunke die in Öl und reinige meinem Kind dann den Windelbereich. Mittlerweile nehme ich auch gerne Feuchttücher, weil es gerade nachts eine bequeme Alternative ist."



Lea Lukas kann die Erfahrungen der Eltern bestätigen. Man solle versuchen, sich nicht von der Fülle der Angebote und ihrer Versprechen überwältigen zu lassen. Denn "Babys leben ja in einem Umfeld, wo Schmutz noch gar nicht richtig an sie ran kommt."



Trotz aller Zurückhaltung: Für die kommenden Monate sollte an Sonnenschutz nicht gespart werden.