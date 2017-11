Ab Januar sollen weitreichende Änderungen für Banken und ihre Kunden digitale Bank- und Zahlungsdienstleistungen sicherer, bequemer und billiger machen. Die neue EU-Zahlungsdienste-Richtlinie (auch Payment Service Directive - PSD2) war schon vor mehr als einem Jahr beschlossen worden. Am 13. Januar tritt ihre Umsetzung nun auch in Deutschland in Kraft.

Die insgesamt wichtigste Neuerung der PSD2 ist die Schaffung einer Schnittstelle (Kontoinformationsdienst), über die Drittanbieter auf Kontodaten der Kunden zugreifen können. Diese waren bisher allein der jeweiligen Hausbank zugänglich. Etablierte Banken verlieren so das Monopol auf die Daten. Allerdings ist der Zugriff begrenzt auf die für die jeweiligen Dienstleistungen notwendigen Daten. Die Kunden können entscheiden, wem sie den Einblick gewähren. Damit soll es möglich werden, dass man über eine einzige Plattform, etwa eine App, auf alle Konten zugreifen, diese verwalten und alles erledigen kann, was man sonst bei jeder Bank einzeln tun müsste. Auch sollen innovative Anwendungen möglich werden – wie etwa Robo-Advisor für Spar- oder Anlagemöglichkeiten.

Die klassische TAN-Liste auf Papier gibt es ab Januar nicht mehr. Vorgeschrieben ist jetzt eine stärkere Authentifizierung, bei der Kunden sich mit mindestens zwei von drei Merkmalen identifizieren und Zahlungen autorisieren müssen – also mit einer PIN, einer von einem Generator oder in einer App erzeugten TAN und/oder auch mit einem biometrischen Merkmal, etwa dem Fingerabdruck.

Für Überweisungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Fremdwährungen, etwa in Schweizer Franken oder in US-Dollar, gelten künftig dieselben Regeln wie für Überweisungen in Währungen der EWR-Mitgliedsländer, wie dem Euro, Zloty, dänischen oder tschechischen Kronen. Auch für Zahlungen in Fremdwährungen gilt nun Europarecht und die Kosten könnten sinken.