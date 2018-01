Neues Bankengesetz PSD2 Papier-TAN-Listen schrittweise abgeschafft

Mehr Schutz für Bankkunden - das ist das Ziel der sogenannten Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2), die am Samstag in Kraft tritt. Insbesondere Online-Banking soll sicherer werden. Damit sollen auch die bisherigen Papier-TAN-Listen endgültig Geschichte werden. Was müssen Kunden beachten?