Eltern haben für Kleinkinder im Alter zwischen einem und drei Jahren keinen Anspruch auf einen Kita-Platz mit Öffnungszeiten auch in den Randzeiten des Tages. Das hat das Oberverwaltungsgerichtes (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster am Freitag entschieden. (AZ: 12 B 1324/19)