Es kann auch vorkommen, dass jemand an einem öffentlichen Ort stirbt – beispielsweise aufgrund eines Unfalls. In einem solchen Fall muss unmittelbar der Rettungsdienst verständigt werden. Tritt der Todesfall in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung ein, werden die ersten organisatorischen Angelegenheiten von der Einrichtung geregelt und die Angehörigen kontaktiert.