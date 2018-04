Werbung auf Internetseiten darf mit einer Software herausgefiltert werden, das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Konkret ging es um den Einsatz des kostenlosen Werbeblockers "Adblock Plus". Das Programm, das für Internetnutzer unerwünschte Werbung etwa auf Seiten von Online-Zeitungen automatisch unterdrückt, ist demnach nicht wettbewerbswidrig.

Zur Begründung heißt es, die Entscheidung über den Einsatz des Werbeblockers liege beim Nutzer und nicht beim Anbieter. Der unterlegene Axel Springer Verlag will jetzt Verfassungsbeschwerde wegen Eingriffs in das Grundrecht auf Pressefreiheit einreichen. (Az. I ZR 154/16 )

Der Axel Springer Verlag scheiterte mit seiner Klage gegen den Vertreiber des Filters "Adblock Plus", die Kölner Eyeo GmbH. Das kostenlose Programm unterdrückt die Einblendung von Werbung oder lässt nur bestimmte Werbung durch.

"Adblock Plus" arbeitet dabei mit zwei Listen: Wer auf der schwarzen Liste, der Blacklist, steht, wird blockiert, wer auf der weißen Liste, der Whitelist, steht, darf passieren. Unternehmen können sich von dieser Blockade freikaufen und ihre Werbung gegen Entgelt auf die sogenannte Whitelist aufnehmen lassen. Dafür muss die Werbung verschiedene Anforderungen erfüllen. Eyeo wird dann in der Regel am Umsatz der Werbung beteiligt.