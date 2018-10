Der Bundesgerichtshof (BGH) stärkt die Rechte von Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Wie die obersten Zivilrichter in Karlsruhe am Donnerstag entschieden, können Pflegeheimbewohner von einem Tag auf den anderen die Einrichtung wechseln, ohne dass für sie zusätzliche Kosten anfallen.

Geklagt hatte ein an Multipler Sklerose erkrankter Mann aus Baden-Württemberg. Er wollte in ein anderes Haus umziehen, das auf seine Krankheit spezialisiert ist. Weil sein Heim eine einmonatige Kündigungsfrist vorsah, reichte er Ende Januar 2015 die Kündigung für Ende Februar ein. Als dann in der neuen Einrichtung früher ein Platz frei wurde, zog der Mann schon am 14. Februar um.