Versorger und Vermieter müssen die Beträge die sie Kunden und Mietern in Rechnung stellen, notfalls belegen können. Das hat der Bundesgerichtshof in zwei Urteilen entschieden. Er stärkte damit die Rechte von Mietern und Wohnungseigentümern bei ungewöhnlich hohen Energierechnungen.

In einem Fall forderte der Oldenburger Energiekonzern EWE von einem älteren Ehepaar für den Stromverbrauch eines Jahres mehr als 9.000 Euro an Nachzahlungen. Das war etwa das Zehnfache des Vorjahres.



Das Ehepaar weigerte sich, die Nachzahlung zu leisten. Die Kunden behaupteten, sie hätten nicht so viel verbraucht. Bei der Ablesung des Zählers sei geschlampt worden. Die abgelesenen fast 32.000 Kilowattstunden könne es auch gar nicht verbrauchen.



EWE hielt dagegen, der Zähler sei von einem Gutachter überprüft worden und die Ablesung von ihm für sachgerecht befunden worden. Allerdings hatte er den Zähler ausgebaut und entsorgt.



Das Oberlandesgericht gab dem Ehepaar Recht. Es war der Meinung, dass der bescheidene Lebensstandard der Senioren nicht für solch einen Stromverbrauch spreche. Der Stromversorger bestand jedoch auf der Nachzahlung und ging in Revision.