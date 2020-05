BGH Urteil Ohne Zustimmung keine Tracking-Cookies

Cookies sind Dateien, die Informationen auf der Festplatte speichern, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Online-Händler immer wieder erkennen, wenn Kunden seine Seite neu aufrufen. Doch es bleibt nicht dabei. Drittanbieter sind an den Daten der Nutzer interessiert und versuchen, über sogenannte Werbetracking-Cookies an sie heranzukommen. Dafür müssen sie sich künftig die Zustimmung der Nutzer einholen, hat der Bundesgerichtshof in dieser Woche entschieden.