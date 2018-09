Wer seinen Flug wegen eines Streiks an den Passagierkontrollen des Flughafens nicht antreten konnte, kann auf Entschädigung hoffen. Ausgleichszahlungen könnten den Passagieren zustehen, es müsse allerdings der Einzelfall geprüft werden, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag. Der BGH verwies den Fall zur erneuten Klärung zurück an das Landgericht Hamburg. In den Vorinstanzen war die Klage noch erfolglos geblieben. Vom Urteil des BGH war eine Signalwirkung erwartet worden.