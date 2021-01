Studie zu Vakzin Biontech-Impfstoff wirkt auch gegen Virus-Mutationen

Die neuen Mutationen des Coronavirus breiten sich in immer mehr Ländern aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mittwoch wurde die zunächst in Großbritannien registrierte Mutante inzwischen in 70 Ländern nachgewiesen. Wissenschaftlern zufolge ist sie ansteckender als die Ursprungsvariante des Coronavirus. Die Entwicklung eines neuen Impfstoffs ist bei Biontech aber offenbar nicht nötig.