Der Bundesgerichtshof entschied, dass nach deutschem Recht die Leihmutter als Mutter in die Geburtsurkunde eingetragen werden muss. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang auf eine Vorschrift im Bürgerlichen Gesetzbuch. Demnach ist die Mutter eines Kindes "die Frau, die es geboren hat".

Der BGH erklärte, dass gelte auch dann, wenn ein Standesamt im Heimatland der Leihmutter,die deutsche Frau als Mutter des Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen habe. Nur, wenn ein ukrainisches Gericht die rechtliche Mutterschaft der Ehefrau anerkannt hätte, hätte diese Entscheidung von deutschen Behörden und Gerichten anerkannt werden müssen.

Im verhandelten Fall hätten aber nur ukrainische Behörden in Form eines Standesamtes über die Elternschaft entschieden. Die Karlsruher Richter rieten der Ehefrau, ihre rechtliche Mutterschaft sei durch eine Adoption des Kindes möglich.

Da Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist, hatte sich im verhandelten Fall ein deutsches Ehepaar an eine Ukrainerin gewandt. Sie hatte sich als Leihmutter zur Verfügung gestellt. Ihr war eine mit dem Sperma des Ehemanns befruchtete Eizelle der Ehefrau eingesetzt worden.

Im Dezember 2015 gebar die Leihmutter das Kind in Kiew. Das ukrainische Standesamt hatte danach das deutsche Ehepaar als Eltern registriert und eine entsprechende Geburtsurkunde ausgestellt. In Deutschland wies jedoch ein Gericht das zuständige Standesamt an, anstelle der Ehefrau die Leihmutter als rechtliche Mutter des Kindes einzutragen.