Widerrufsrecht Matratzen-Streit geht zum Europäischen Gerichtshof

Die Entscheidung, ob online gekaufte Matratzen vom Händler zurückgenommen werden müssen, geht weiter. Der Bundesgerichtshof übergab den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). (Az.: VIII ZR 194/16). Der BGH neigt zwar dazu, ein Rückgaberecht einzuräumen, will aber eine grundsätzliche Klärung. Die deutsche Vorschrift sei den EU-Verbraucherrichtlinien entnommen und so müsste das oberste europäische Gericht sich der Sache annehmen, begründete das BGH die Entscheidung.

Der EuGH soll nun entscheiden, ob Matratzen als Hygieneartikel eine Ausnahme darstellen und so nicht unter das Rückgaberecht fallen. Gleichzeitig sollen die Richter über Matratzen hinaus grundsätzlich klären, was Ausnahmen kennzeichnet oder welche Artikel unter die Ausnahmen fallen. Sie müssten dann auch festlegen, wie eine entsprechende Schutzverpackung beschaffen sein müsste.

Doch was ist mit Matratzen? Sind sie – einmal getestet – zu eklig für den Wiederverkauf? So wird gerade in Möbelläden dafür geworben, auf der Matratze vor dem Kauf Probe zu liegen, um sicher zu gehen, ob man wirklich auch gut liegt, sie weder zu weich oder zu hart ist. Auch bei Online-Käufen sieht das Landgericht Mainz kein Problem im Wiederverkauf: Schließlich könne der Verkäufer die zurückgesandte Matratze wieder reinigen lassen und sie in einem hygienisch einwandfreien Zustand bringen, urteilten die Richter im August 2016.