Die Bundesnetzagentur hat über 260 irreführende Telefonnummern einer Handwerksfirma abschalten lassen. Präsident Jochen Homann begründete die Entscheidung am Dienstag damit, dass die Verbraucher bei den Rufnummern nicht getäuscht werden dürften. Eine Rufnummer im eigenen Vorwahlbereich müsse auch zu einer ortsansässigen Firma führen.

Im konkreten Fall hatte der Anbieter mit den vielen ortsansässigen Nummern geworben, obwohl es in den jeweiligen Regionen gar keine Filialen hatte.

Die Bundesnetzagentur kündigte an, die Überprüfung von Anbietern "mit Nachdruck" fortzusetzen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen zahlreiche Rufnummern von Firmen abschalten lassen, die ebenfalls irreführend mit Ortsnähe warben. Darunter waren vor allem Firmen, die in Not- und Sondersituationen benötigt werden, wie Schlüsseldienste, Kanalreiniger und Haushaltsauflöser.