Inwiefern kann die App denn helfen, Superspreading-Events zu erkennen?

Dabei kann die App sehr gut helfen. Bei den Superspreadern ist es so, dass eine Person sehr viele andere auf einmal ansteckt. Wenn man zum Beispiel in einem Raum ist oder in einer größeren Gruppe, kennt man nicht unbedingt alle Anwesenden. Das heißt, man kann dem Gesundheitsamt nicht alle Personen angeben, die man möglicherweise angesteckt hat. Unter diesen Personen kann aber ein Superspreader sein.

Ich denke, dass wir uns alle das Leben leichter machen und wieder strengere Maßnahmen ersparen können, wenn wir die App nutzen. Dr. Anja Knöchelmann Institut für medizinische Soziologie Halle

Durch die App wäre es dann so, dass auch diejenigen benachrichtigt werden, die ich nicht persönlich oder namentlich kenne. In Verbindung mit Tests können dann damit weitere Superspreader relativ zeitig erkannt und isoliert werden. Eine weitere Verbreitung würde so gestoppt werden.

Superspreading Die meisten mit Corona infizierten Personen stecken nach bisherigen Erkenntnissen sehr wenige oder keine anderen Menschen an. Bei sogenannten Superspreading-Events dagegen steckt ein Infizierter gleich mehrere Menschen auf einmal an.



In Deutschland gab es solche Superspreadings zuletzt unter anderem bei Gottesdiensten und in Schlachthöfen.

Also müssen auch diejenigen informiert werden, die in der Nähe einer Kontaktperson eines bestätigten Infizierten waren?