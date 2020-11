Bei künftigen Impfungen gegen Sars-CoV-2 sollen ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen und Beschäftigte im Gesundheitswesen bevorzugt werden. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das die Ständige Impfkommission gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erarbeitet haben. Auch Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft und für die öffentliche Ordnung sollen demnach vorrangig Zugang zum Impfstoff erhalten. Dazu zählen Beschäftigte der Polizei, der Gesundheitsämter sowie an Schulen und Kitas. Als weitere Gruppe mit hoher Priorisierung werden Menschen in beengten Gemeinschaftsunterkünften genannt, etwa Obdachlose und Asylsuchende.