Hintergrund Diese Reisehinweise gelten in Europa

Urlaubsreisen nach Frankreich sind bis mindestens 15. Juni nicht erlaubt. Ab dann sollen aber alle touristischen Einrichtungen wie Campingplätze und Jugendherbergen sowie Strände, Seen und Museen wieder geöffnet sein - unter strengen Auflagen.

Nähere aktuelle Hinweise zu den für Reisende nach und in Frankreich geltenden Bedingungen gibt es in deutscher Sprache auf der Internetseite der deutschen Auslandsvertretungen in Frankreich.