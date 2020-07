Faul und fröhlich am Strand in der Sonne rumhängen, darauf hatten sich viele Spanien-Urlauber gefreut. Doch dann kam die Meldung, dass die Infektionszahlen vor allem in Katalonien und auf den Balearen wieder steigen. Man sei zurück in der Corona-Akutphase, so der spanische Gesundheitsminister.

Maskenpflicht in Katalonien und auf Balearen

Der ARD-Korrespondent in Madrid, Oliver Neuroth, erklärt: "Urlauber, die nach Katalonien oder die Balearischen Inseln reisen möchten, müssen sich erst einmal auf eine Maskenpflicht im Freien einstellen. In Katalonien gilt Maskenpflicht überall auf Straßen und Plätzen, auch wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann, am Strand ist keine Maske nötig."

Auf den Balearen, also Mallorca, Ibiza & Co., ist es etwas weniger streng, da gilt die Maskenpflicht nur in der Ortschaft, nicht in der Natur. Allerdings müssen Bars und Clubs abends früher schließen. So ist es auch in der beliebten Region Valencia.

Oliver Neuroth sagt: "Wer aber auf Strand steht, auf schöne Städte, auf Natur, der muss eigentlich nur die Maskenpflicht in einigen Regionen beachten, mehr nicht und da würde ich sagen, ist jetzt kein Grund, die Spanienreise komplett abzublasen."

Vor Reiseantritt informieren

Gleiches gilt für fast alle EU-Staaten. Aber man muss eben mit Einschränkungen im Alltag durch die Corona-Schutzmaßnahmen rechnen. Hinzukommt, dass man schwieriger sein Geld zurückerstattet bekommt, wenn keine Reisewarnung vorliegt.

Das ist bei den meisten EU-Staaten der Fall. Vor Reiseantritt sollte man sich jedoch unbedingt informieren, denn die Einstufung kann sich je nach Infektionslage ändern. So schreibt das Auswärtige Amt: "Überschreitet ein Land die Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen, wird eine Reisewarnung auch wieder ausgesprochen."