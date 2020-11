Strikte Kontaktbeschränkungen im Dezember sollen möglichst sichere Weihnachten ermöglichen. In einer Beschlussvorlage vor dem Treffen am Mittwoch im Bundeskanzleramt rufen die Ministerpräsidenten der Länder dazu auf, vor und nach den Feiertagen in eine möglichst mehrtätige Selbstquarantäne zu gehen. Das könne durch vorgezogene Weihnachtsschulferien ab dem 19. Dezember unterstützt werden.