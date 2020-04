In der Autowerkstatt von Frank Kaiser in Halle läuft der Betrieb auch während der Corona-Krise weiter. Die Kundschaft sei zurückhaltender geworden, sagt er. Das Geschäft laufe aber einigermaßen normal. Bislang sei es nachts nämlich so kühl, dass für viele ein Reifenwechsel noch gar nicht infrage käme.