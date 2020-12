Eine neue Coronavirus-Variante in Großbritannien hat in Europa Sorgen über den weiteren Pandemie-Verlauf ausgelöst. Wegen dieser Variante will die Bundesregierung die Reisemöglichkeiten mit Großbritannien und Südafrika einschränken. Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet, teilte ein Regierungssprecher am Sonntag mit.

Ausgangsbeschränkungen in London

In der britischen Hauptstadt London und in weiten Teilen Südostenglands gelten seit Sonntag strikte Ausgangssperren, auch über die Weihnachtstage. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Mutation ansteckender als bisherige Varianten – nach Behördenangaben um bis zu 70 Prozent. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte der BBC, die Mutation sei außer Kontrolle. "Wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen."

Bildrechte: dpa Wir opfern die Möglichkeit, unsere Lieben dieses Weihnachten zu sehen, damit wir eine bessere Chance haben, ihr Leben zu schützen, damit wir sie bei zukünftigen Weihnachten sehen können. Boris Johnson Britischer Premierminister

Mehr als 16 Millionen Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch zur Arbeit und in wichtigen Ausnahmen wie für Arztbesuche oder zu Lebensmitteleinkäufen verlassen. Auch in Wales gelten seit Sonntag strikte Beschränkungen. Schottland und Nordirland folgen am 26. Dezember. Die schottische Regierung riegelt zudem die Grenzen zu den britischen Nachbarn über die Weihnachtsfeiertage ab.

Nach Bekanntgabe der schärferen Maßnahmen machten sich allerdings am Samstagabend noch zahlreiche Menschen spontan auf den Weg, um aus London abzureisen. Bürgermeister Sadiq Khan nannte dieses Verhalten falsch. Er habe Verständnis, dass Menschen zu ihren Familien reisen wollen. Aber sie könnten das Virus mit sich tragen. Minister Hancock sprach von "unverantwortlichem Verhalten". Er schloss nicht aus, dass die schärferen Maßnahmen "in den kommenden Monaten" in Kraft blieben.

Verkehrsverbindungen zu Großbritannien gekappt