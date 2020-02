Coronavirus Folgen für Beschäftigte und Arbeitgeber bei Quarantäne

Bisher gab es solche Betriebsschließungen in Deutschland wegen des Coronavirus noch kaum. In Bayern hatte der Automobil-Zulieferer Webasto nach Krankheitsfällen seine Firmenzentrale vorübergehend geschlossen. Am 26. Februar wurde im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg die Schließung von Schulen und Kitas angeordnet, wovon auch private Träger betroffen sind.