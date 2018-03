Thüringen Darf ein Arzt eigentlich Patienten ablehnen?

Hauptinhalt

Wer sich krank fühlt, sucht in der Regel Hilfe beim Arzt. Doch der Weg in die Praxis endet mitunter abrupt am Empfangstresen. Kein Termin, die nächste Akutsprechstunde in drei Tagen. Darf das so sein? Das fragt sich MDR-AKTUELL-Nutzerin Elke Krüger aus Thüringen, die es mehrmals miterlebte, dass Patienten abgelehnt wurden. Doch wie sind die Regeln und was können Betroffene tun?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL