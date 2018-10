In der Entscheidung heißt es: "Entsendet der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorübergehend ins Ausland, erfolgen die Reise zur auswärtigen Arbeitsstelle und von dort zurück ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers und sind deshalb in der Regel wie Arbeit zu vergüten." Dabei gehe es grundsätzlich um die Reisezeit, die bei einem Flug in der Economy-Klasse anfalle - sie gelte als erforderliche Reisezeit.

Im konkreten Fall war der technische Mitarbeiter eines Bauunternehmens geklagt, der 2015 von seinem Unternehmen für mehrere Wochen auf eine Baustelle in China geschickt worden. Der Mann unterzeichnete dafür mit seinem Arbeitgeber einen sogenannten Entsendevertrag, in dem die Bezahlung von Reisezeiten allerdings nicht geregelt war.



Statt eines Direktflugs in der Economy-Klasse buchte die Verwaltung des Unternehmen auf Wunsch des Mitarbeiters einen Business-Klasse-Flug mit Zwischenstopp in Dubai.