Theoretisch ist jedes Fahrzeug mit einem Dieselmotor unter der Haube sauberer zu kriegen. Limitierender Faktor hierbei sind – wie so oft – die Kosten für eine Nachrüstung, die in der EU vor allem durch Zertifizierungen und behördliche Auflagen in die Höhe getrieben werden. Irgendwann erreichen die Kosten einer Nachrüstung den Zeitwert des Autos. Damit wird der Einbau unattraktiv.