Wunschartikel bei Amazon bestellen, positiv bewerten und schon gibt's den Kaufpreis zurück. Diesen Deal bieten Facebook-Gruppen wie "Amazon Reviewer" an. So einfach ist es, an Produkte und Geld zu kommen. Vorausgesetzt man scheut nicht davor zurück, auch ein schlechtes Produkt über den grünen Klee zu loben.