Noch vor sechs Wochen wurde erbittert über den Klimawandel vor dem Hintergrund der "Blechlawine" diskutiert, Fahrverbote beschworen und der Mobilitätswahn verteufelt. Heute steht ganz Deutschland faktisch still. Ganz Deutschland? Nein, ein paar unentwegte sind immer noch unterwegs, allerdings nur sehr selten in Bus und Bahn, sondern im eigenen Auto! Aus Sicherheitsgründen. Denn allein im Auto steckt man sich nicht bei anderen Fahrgästen an. Das Auto ist also wieder da, wo es schon mal war: Ganz vorn.