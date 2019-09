Solange es Autos gibt, werden sie im Ganzen oder in Teilen von Dieben gestohlen. Und genau so lange gibt es Bemühungen der Eigentümer, das zu verhindern. Mindestens ebenso an Diebstahl-Prävention interessiert sind die Versicherer, die damit Zahlungen an ihre Teilkasko-Kunden minimieren wollen.