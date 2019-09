Bei Gebrauchtwagen wird die gesetzlich ebenfalls zweijährige Gewährleistung in der Regel vom Verkäufer auf ein Jahr begrenzt, was der Gesetzgeber auch zulässt.



Die Rechtsprechung geht in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf beim Auftreten eines Mangels davon aus, dass dieser schon zum Zeitpunkt des Erwerbs "angelegt" war. In diesen Fällen ist der Käufer fein raus und der Verkäufer muss zahlen. Ab dem sechsten Monat nach dem Kauf muss der Käufer des gebrauchten Autos beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf vorlag, was in der Regel schwierig ist und teure Gutachten erfordert.