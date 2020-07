Mobil trotz Handicap Autos für Menschen mit Behinderung

In so manchem Auto-Magazin sind immer nagelneue, blitzeblanke Fahrzeuge zu sehen, meistens in Anthrazit- oder Silber-Metallic. Mit auf dem Bild sind entweder junge dynamische Typen, die gerade kurz vor dem Abschluss des nächsten Deals stehen. Oder eine fröhliche Familie mit Hund, deren ganze Ausrüstung locker im Auto Platz hat. Eine Zielgruppe kommt aber nie vor: Diejenigen unter uns, die durch Behinderungen nicht oder nur sehr mühsam an der individuellen Mobilität teilnehmen können, die unsere Gesellschaft auszeichnet und vorwärts treibt.