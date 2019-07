Der Gesetzgeber hat in § 29 der StvZO (Straßenverkehrszulassungsordnung) geregelt, wie oft ein Fahrzeug zur Hauptuntersuchung (HU) muss. Wer sich ein neues Auto kauft, muss erst nach 3 Jahren "zum TÜV", danach dann wieder in 2 Jahren.

Die Hauptuntersuchung kann entweder in der Prüfstelle einer der Prüforganisationen – TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS – oder in der Stammwerkstatt durchgeführt werden. In diese kommt dann der Prüfer und arbeitet an einem Tag die vorgeführten Fahrzeuge ab. Welche Methode die "bessere" ist, hängt stark vom Einzelfall und den Wünschen des jeweiligen Fahrzeughalters ab.