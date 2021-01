Auto-Auktionen Schnäppchen auf vier Rädern

Der Hauptvorteil der Auto-Auktion ist das Tempo. Noch schneller wechseln Ware und Geld auf keinem anderen Vertriebsweg den Eigentümer. Nach dem Zuschlag ist man Eigentümer, mit allen Rechten und Pflichten. Das kann ein Schnäppchen bedeuten oder ein Verlustgeschäft. Gerade Neulinge zahlen in der Regel zu viel oder geben ihre Ware zu schnell zu billig ab. Versteigerungen und Auktionen sind Vertriebskanäle für Experten und Spezialisten der jeweiligen Branche.

Achtung: Fabelpreise Auf den großen Oldtimer-Versteigerungen in den USA werden oft Fabelpreise erzielt. Europäische Auktionen bieten bessere Chancen für Schnäppchen.

Darüber hinaus sind gerade Online-Käufe nicht ohne Tücken. Der Anbieter kann das Blaue vom Himmel in seiner Beschreibung versprechen und ist danach trotzdem für (fast) nichts haftbar. Verbraucherschutz-Vorschriften gelten nicht für öffentliche Versteigerungen von gebrauchten Sachen.

Wer nach dem Autokauf bei einer Versteigerung nicht ewig prozessieren möchte, sollte sich also entweder vorher das gewünschte Auto ansehen oder einen Totalverlust in Kauf nehmen. Wer das berücksichtigt, kann immer noch überraschend billig zu guten Autos kommen.

Bei einer Auktion werden Autos präsentiert und die Teilnehmer geben dafür verbindliche Gebote ab. Sie überbieten sich so lange per Handzeichen gegenseitig, bis ein Höchstgebot erreicht wurde, über das niemand hinaus noch bieten will. Auktionen gibt es sowohl vor Ort, bei der die Anwesenheit des Bieters notwendig ist, als auch online. Da reicht ein Internetanschluss zum Mitmachen.