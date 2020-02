Der Autoindustrie ist das ein Dorn im Auge, weil der Teileverkauf deutlich lukrativer als der Verkauf von ganzen Autos ist und bemüht sich um die "Austrocknung" dieses Marktes. Bei manchen Autos verbieten die Hersteller deshalb ihren Zulieferern, bestimmte Teile als "Identteil" in die Kanäle des Teilemarktes zu bringen, die Teile sind zunächst "gesperrt" und nur als teures Original-Teil erhältlich.

In diese Lücke des "Aftermarktes" springen andere Hersteller, die mit den Autoherstellern nicht über Zuliefer-Verträge verbunden sind. Das können namhafte Firmen sein, die vielleicht in den harten Verhandlungen mit den OEMs (OEM = Original Equipment Manufacturer = Autohersteller) nicht als Zulieferer zum Zuge gekommen sind, aber in der Lage sind, entsprechende Teile zu produzieren.